05.12.2017 Тактико-специальные учения в национальной научной библиотеке 5-го декабря спасатели провели гарнизонные тактико-специальные учения по ликвидации пожара в книгохранилище Одесской национальной научной библиотеки. Специалисты службы спасения отработали действия по организации эвакуации персонала объекта в результате условного пожара, организацию и тактику тушения пожаров в культурно-образовательных заведениях и организацию взаимодействия при возникновении опасных событий со службами объекта.