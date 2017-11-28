28.11.2017 Глава Национальной полиции Украины - о ситуации, сложившейся в Одессе Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев высказался о ситуации сложившейся в Одессе и попросил общественность пойти на примирение с правоохранительными органами. Напомним общественный резонанс в Украине вызвали события, произошедшие 18-го ноября во время мирной акции протеста против застройки Городского сада, когда между активистами и правоохранителями случилась потасовка, в результате которой с обеих сторон пострадали люди.