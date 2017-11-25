24.11.2017

«Опасный» тротуар

На улице Героев Крут расположена школа для слабовидящих и незрячих детей. Кроме того, в том же районе находится и Одесская областная организация украинского общества слепых (УТОС). Долгое время одесситы пытались добиться того, чтобы на этой улице городская власть, наконец, отремонтировала пешеходную зону, причем с учетом особенностей, необходимых для передвижения незрячих горожан. Спустя всего полмесяца после проведения ремонтных работ по укладке новой плитки она… провалилась.