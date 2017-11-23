23.11.2017 Одесский департамент образования не будет назначать директоров школ Одесский департамент образования не будет назначать директоров школ. Это право прямым распоряжением назначать директоров школ у департамента отбирает новое законодательство и передает специальной комиссии. Об этом сообщает Центр публичных расследований. Теперь все будут проходить конкурс, а окончательное решение примет комиссия, куда войдут не только педагоги, представители департамента, но и общественники. Всего в состав этой комиссии будут включены 15 человек. Избранные директора смогут проработать в школе не более двух сроков по шесть лет. Для новичков условия будут более жесткими. Первый срок два года, затем можно будет переизбираться на шесть лет. Таким образом, новичок, проработав в школе восемь лет, должен будет покинуть должность.