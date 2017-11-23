23.11.2017

Преступная безнаказанность

Провокации, устроенные на акции по защите от застройки Летнего театра, уже обернулись задержаниями… защитников Летнего театра. Несмотря на то, что в действиях полиции многие участники акции увидели как минимум нарушения прав обычных граждан и превышения служебных полномочий, «виноватыми» в возникших 18-го ноября беспорядках правоохранители видят исключительно тех, кто выступал против застройки. Почему в нашем городе наказывают тех, кто выступает против власти, и в упор не замечают преступных действий со стороны городского руководства – подробнее, в нашем сюжете.