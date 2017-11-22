22.11.2017

Развод «по-трухановски»

Появление во всеукраинских СМИ информации о том, что городской голова все-таки имеет российское гражданство, о чем свидетельствует документ обнаруженный журналистами в базе данных фискальной службы Российской Федерации совпало с визитом к самому Геннадию Труханову представителей общественной организации Люстрационного комитета. У последних к одесскому мэру накопилась масса вопросов и по поводу российского гражданства, и по заполненной Геннадием Трухановым электронной декларации о доходах.