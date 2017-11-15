14.11.2017 Активисты протестовали против уничтожения Летнего театра в Горсаду 14-го ноября в Одессе прошла акция протеста против вырубки и застройки зеленой зоны в центре города. На Александровском проспекте у стен коммунального предприятия «Центр экологических проблем и инициатив», где проходило заседание членов комиссии, которые обговаривали застройку Летнего театра в Городском саду, собралось несколько десятков общественников и представителей патриотических организаций. Активисты требовали от чиновников не допустить застройку. Затем общественники отправились в Горсад, чтобы противостоять действиям коммунальщиков. Но там их встретили правоохранители, которые не пустили людей на территорию Летнего театра.