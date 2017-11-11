09.11.2017 Новое учебное пособие для моряков «Корректировка адмиральских бумажных и электронных изданий». Под таким названием вышло новое учебное пособие для моряков, авторами которого являются директор дочернего предприятия «V.SHIPS Ukraine» капитан дальнего плавания, профессор Игорь Сафин и преподаватель спецдисциплин мореходного колледжа Одесской национальной морской академии Виталий Ревенко. Именно это пособие стало победителем XVIII общенационального конкурса «Українська мова – мова єднання».