06.11.2017

Горел жилой дом

Нарушение правил безопасности - основная причина возникновения пожаров. Как предполагают спасатели, именно вследствие этого произошло возгорание в квартире жилого дома по Фонтанской дороге. На это раз обошлось без жертв.