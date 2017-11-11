06.11.2017 Благоустройство «по-трухановски»: внимание, опасно для жизни! Здание так называемой новой мэрии на Косовской, бывшем заводе «Краян» было открыто еще в день города. Однако, до сих пор в полную силу оно так и не заработало. Внутри помещений еще идет ремонт, а снаружи, несмотря на то, что работы давно закончились, полно недоделок. Так, тактильная плитка, уложенная на площади перед бывшим заводом, была уложена с нарушением норм, что создает угрозу не только для здоровья слабовидящих людей, но и может быть опасным для жизни.