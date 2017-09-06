7 сентября
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Совершать преступления иногда помогают сами потерпевшие. Своей неосторожностью они приглашают воров стащить все, что плохо лежит. Благодаря случайной съемке одесского автолюбителя, мы можем показать, как это происходит.
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