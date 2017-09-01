01.09.2017 На что потратят кредитный миллиард? Одесская городская власть объявила о своем намерении взять в кредит у одного из государственных банков миллиард гривен. И хотя самого миллиарда еще нет, куда и на что будут потрачены одолженные средства уже известно. Часть миллиарда освоится за счет ремонта улицы Преображенской. Еще часть – выделится под проект замены существующего тротуарного покрытия улицы Ришельевской на именную «трухановскую» плитку. Ну и еще один проект, обозначенный в статье расходов, – пешеходная эстакада на Трассе здоровья.