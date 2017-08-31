31.08.2017 Исполком: миллиард в кредит и открытие «Новой мэрии» В Одессе состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Среди рассмотренных вопросов - исполнение бюджета города за первое полугодие 2017-го года; внесение на ближайшую сессию ДПТ в границах проспекта Небесной сотни и улицы Инглези: утверждение комплексной схемы размещения объектов торговли в Суворовском районе – на улицах Ростовской, Марсельской, Академика Заболотного, а также в Киевском районе на улице Академика Королева. Кроме того, в мэрии приняли решение о создании очередной комиссии по дому Руссова, а также анонсировали открытие здания «Новой мэрии» на месте бывшего завода «Краян» уже 2-го сентября.