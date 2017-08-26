25.08.2017 Одесские чиновники на собственном комфорте не мелочатся… 31-го августа состоится очередное заседание исполнительного комитета. Среди вопросов, которые там будут рассматриваться, – вопрос о списании с баланса коммунального предприятия «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома» пяти автомобилей. Предполагается, что их разберут на детали и сдадут в металлолом. Впрочем, пешком чиновники долго ходить не будут - Управление капитального строительства одесского горсовета закупает сразу 6 легковых машин стоимостью по 13 и по 30 тысяч долларов.