25.08.2017

Мэрия нанесла ущерб двум одесским паркам

Городская власть уничтожает зеленую зону Одессы. Речь идет о нескольких парках, которые являются объектами государственного природно-заповедного фонда: парковая зона 411-ой батареи, дендропарк Победы, а также парк имени Шевченко. Ни для кого не секрет, что зеленая зона в двух последних парках с разрешения одесской мэрии используется не по назначению – прямо на ней зачастую устанавливаются торговые павильоны и аттракционы. По данному поводу общественная организация «Зеленый лист» подала заявление в Государственную экологическую инспекцию.