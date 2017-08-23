23.08.2017 Рассказы об Одессе «Молдаванское отродье». Книгу под таким названием презентовала читателям одесситка Юлия ВербА. Это сборник рассказов, непридуманных историй из жизни одного одесского дворика на Молдаванке, где прошло детство автора.