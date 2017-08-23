23.08.2017

Полиция задержала вымогателя

В рамках проведения операции «Мигрант» сотрудниками полиции был задержан 26-летний уроженец Азербайджана, который путём угроз физической расправы в адрес одессита и его семьи вымогал у тех 1600 долларов США.