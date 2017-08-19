16.08.2017 Деньги - на мусор Чиновники мэрии нашли еще один способ разбазаривать городской бюджет по принципу: деньги - на мусор. Подается идея в рамках проекта так называемого благоустройства города. И, конечно же, влетит одесситам в копеечку.