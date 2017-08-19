16.08.2017 Черный пиар против неугодных Черный пиар – излюбленный метод борьбы с неугодными политиками. И чаще всего к нему прибегают те, кто видит прямую угрозу в действиях того или другого лица. Одесситы не раз сталкивались с проявлениями антирекламы – грязные видеоролики, псевдогазеты с компроматом, плакаты с чернухой. И вот новый пример того, насколько низко могут опуститься представители политикума в желании надавить на неугодных. На сей раз охота была объявлена на депутата городского совета Лилию Леонидову, которая давно известна своей достаточно жесткой позицией к действиям нынешней городской власти.