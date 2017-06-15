15.06.2017 Форум Евросоюза и Украины Совет Европы прилагает усилия с целью ускорить процесс интеграции Украины в европейское сообщество. Форум по вопросам развития и углубления сотрудничества между Советом Европы и Украиной состоялся в Одессе.