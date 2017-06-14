14.06.2017 Сессия горсовета: дубинка как оружие муниципалитета Прошедшая очередная сессия городского совета ознаменовалась несколькими весьма показательными фактами. Прежде всего, беспрецедентным количеством муниципальной охраны, оккупировавшей здание мэрии не только снаружи, но и внутри. А также выделением очередных 7-ми миллионов на нужды этой муниципальной армии. Кроме того, на состоявшей сессии было принято огромное количество земельных проектов, в том числе, по передачи рекреационной земли в частные руки. Кроме того, несмотря на массовые протесты, горсовет определился с застройщиком «Золотого берега».