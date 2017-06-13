12.06.2017 Деньги не пахнут? Прорванной канализацией у нас в Одессе никого не удивишь. Горожане уже просто привыкли к тому, что на забитые коммуникации в их домах ЖЭКи не обращают никакого внимания. Но в данном случае, речь идет о доме - памятнике архитектуры на улице Канатной, подвалы которого затоплены настолько, что канализационные реки просто выливаются через мойки жильцов на первых этажах. Несмотря на это, жители дома слышат только один ответ от коммунальщиков - денег на ремонт канализации не предусмотрено.