09.06.2017

Конфликт из-за концерта

8-го июня активисты пыталась заблокировать концерт Ирины Билык в Одессе. Накануне советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Фэйсбук опубликовал информацию, что концерт Ирины Билык отменён. Но информация не соответствовала действительности, и активисты всё же выступили с акцией протеста. В результате чего произошёл конфликт между активистами и сотрудниками полиции. На следующий день 9 июня активисты собрались возле здания главного управления национальной полиции в Одесской области.