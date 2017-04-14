14.04.2017 Годовщина акции «Одесса без Труханова» 13-го апреля исполнился ровно год с начала акции «Одесса без Труханова». Ровно год назад на Думскую площадь вышли десятки людей, недовольных политикой городского головы Геннадия Труханова. С самого начала активисты озвучили свои главные цели: отставка и арест Труханова, роспуск депутатов Одесского горсовета, полная замена всех членов избирательных комиссий на людей с кристально чистой биографией и назначение перевыборов мэра и депутатов горсовета. Несмотря на силовой разгон мирного протеста 2-го сентября 2016-го года, активисты и общественники отмечают, что им удалось достичь определённых целей.