13.04.2017

Дача Ковалевского горит

Еще один крупный пожар произошел минувшей ночью на Даче Ковалевского. Сгорело несколько дачных домов. Официальных сообщений о причинах обоих происшествий нет. Но обстоятельства случившегося вызывают подозрения.