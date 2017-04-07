07.04.2017 В Одессе всё-таки снимается кино На Одесской киностудии стартовали съёмки фильма «Танец» по мотивам пьесы Августа Стринберга «Пляска смерти». Модернистская версия произведения шведского драматурга конца 19-го - начала 20-го века переносит своё действие в наше время, благодаря авторской трактовке украинского режиссёра Сергея Рахманина, более 16-ти лет проработавшего на ниве латино-американского и европейского кинопроизводства и проходившего в своё время стажировку у самого Андрея Тарковского.