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07.04.2017
В Одессе всё-таки снимается кино
На Одесской киностудии стартовали съёмки фильма «Танец» по мотивам пьесы Августа Стринберга «Пляска смерти». Модернистская версия произведения шведского драматурга конца 19-го - начала 20-го века переносит своё действие в наше время, благодаря авторской трактовке украинского режиссёра Сергея Рахманина, более 16-ти лет проработавшего на ниве латино-американского и европейского кинопроизводства и проходившего в своё время стажировку у самого Андрея Тарковского.
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