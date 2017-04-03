03.04.2017

Визит турецких кораблей

Флоты военно-морских сил НАТО продолжают практику дружественных визитов в Украину. После французского фрегата «Ла Файетт» в нашем порту пришвартовались турецкие корабли - фрегат «Газиантер» и корвет «Хайбелиада».