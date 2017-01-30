30.01.2017 Мэр боится террористов... или декоммунизации? Чтобы активные проукраинские граждане не мешали гражданину с русским паспортом Геннадию Труханову консервировать в Одессе так называемый «русский мир» и не исполнять закон о декоммунизации, который откровенно саботируется в Одессе городской властью, господин Труханов выдумал террористическую угрозу. По крайней мере, к такому выводу пришли одесские активисты, когда 26-го января попытались попасть на заседание историко-топонимической комиссии.