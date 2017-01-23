23.01.2017

Греческий парк: обновленная версия

Информационная волна, поднятая одесскими общественниками в связи с так называемой реконструкцией Лунного парка по превращению его в Греческий парк, в результате, вылилась во встречу Геннадия Труханова с общественностью, на которой был представлен проект будущего парка. Стоит отметить, что «общественность» в кавычках, в основном представляли люди из организаций, послушных городскому голове. А тех немногочисленных активистов, которые выступают против благоустройства «по-трухановски» и которым все-таки удалось попасть на презентацию, мэр опять назвал провокаторами.