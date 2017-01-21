19.01.2017 Советы для ВНО В этом году внешнее независимое тестирование выпускники школ и абитуриенты будут проходить в период с 23-го мая по 16-ое июня. Перечень предметов, которые выносятся на внешнее независимое оценивание, не претерпел особых изменений. Обязательными по-прежнему остаются украинский язык и литература, математика или история Украины - на выбор ученика. Максимум предметов, которые можно сдать составляет 4 дисциплины. Результаты внешнего независимого оценивания по трём предметам засчитываются, как результаты государственной итоговой аттестации уровня полного среднего образования.