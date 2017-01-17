17.01.2017 Авария в двойном размере Больше недели жители дома по адресу улица Мариинская, 6 сидели без отопления. Однако, в процессе ремонта теплоносителя прорвало замерзшие водопроводные трубы. В результате в нескольких квартирах пострадали потолки, а в одном из жилищ он просто рухнул. Между тем, уже после того, как было возобновлено теплоснабжение, проблемы с трубами продолжились. Один из стояков течет. А компенсировать материальный ущерб, нанесенный одесситам благодаря халатным действиям коммунальщиков, похоже, никто не собирается.