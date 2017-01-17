16.01.2017 Потемкинская – уже не памятник? Кроме Лунного парка, одесские общественники и активисты инспектировали Потемкинскую лестницу. На прошедшей неделе, разрушение одесской достопримечательности путем халатного и преступного к ней отношения в ходе так называемого ремонта стало темой номер один в нашем городе. Напомним, в минувшую пятницу чиновники мэрии и руководство компании подрядчика тоже посетили Потемкинскую и даже вынесли свой вердикт, мол, ничего страшного с лестницей не происходит. Однако то, что обнаружили активисты уже в воскресенье, по-прежнему вызывает горечь и чувство недоумения – сколько еще можно издеваться над Одессой?