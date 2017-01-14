13.01.2017

Реконструкция Потемкинской лестницы «по-трухановски» продолжается

На реставрируемой сейчас Потемкинской лестнице образовалась глубокая трещина, ведущая от нижнего пролета до подпорной стены лунного парка. Незагороженные строительным забором ступеньки разъехались в разные стороны, а покрытые пока асфальтом пролеты потрескались. Между тем, после информационной волны, поднятой одесскими общественниками, считающими, что лестнице после такой реставрации грозит уничтожение, на место прибыли представители компании ведущей работы, а также чиновники.