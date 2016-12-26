26.12.2016

Дед Мороз поздравляет спортсменов

Чемпионские медали у юных спортсменов еще впереди. Соревнования стали только пробой сил, проверкой на готовность к борьбе. Усилия и упорство заслуживают награды. Турнир завершился новогодним утренником.