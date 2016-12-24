23.12.2016

Волшебные превращения Старосенной

Правоохранительные органы начали уголовное производство по факту захвата земли и незаконного строительства на Старосенной площади. Это стало возможным после того, как активисты общественно-политического движения «Калина» написали соответствующее заявление в полицию. В котором, обратили внимание правоохранителей не только на самовольный захват земельного участка на Старосенной площади, находящейся в коммунальной собственности и строительство стационарных сооружений, но и на то, что следствием проведения противозаконных строительных работ стала гибель ребенка.