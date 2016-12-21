19.12.2016 Адмиральский проспект - под застройку? В скором времени, возможно, будет застраиваться многоэтажками и гордость Одессы - Адмиральский проспект. Во всяком случае, начало будущей застройки уже положено. Выкупленное несколько лет назад у областного совета по сомнительной схеме здание «Киновидеопроката», расположенного по адресу Адмиральский проспект, 38, уже продается вместе с землей под строительство жилого комплекса с торговым центром. Объявление об этом появилось на специальном сайте по продаже недвижимости. Сам объект оценен в сумму в два с половиной миллиона долларов.